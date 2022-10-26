Зеленский предложил новому премьеру Великобритании приехать на Украину | 360°

Мир 26 октября 2022, 00:03 Зеленский предложил новому премьеру Великобритании приехать на Украину Президент Зеленский пригласил нового премьера Британии Риши Сунака посетить Украину Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Владимир Зеленский созвонился с новым премьером Великобритании Риши Сунаком и пригласил его на Украину. Об этом украинский лидер сообщил в своем ежедневном видеообращении.

«Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком… Пригласил премьера посетить Украину», — заявил Зеленский.

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Также президента Украины поздравил Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Соответствующий пост уже раскритиковали пользователи Twitter. Многие комментаторы увидели в нем попытку получить новую финансовую помощь.

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В своей публикации Зеленский заявил о готовности продолжать наращивать стратегическое сотрудничество между Украиной и Великобританией.

Риши Сунак стал уже третьим премьером Британии за этот год. В июле пост премьера покинул Борис Джонсон. В сентябре на его место избрали Лиз Трасс, которая продержалась на должности только 44 дня. Трасс столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики.