Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании | 360°

25 октября 2022, 13:38
Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании
Новый премьер Великобритании Риши Сунак официально вступил в должность
Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром страны. Политик официально вступил в должность, получив мандат на формирование правительства Королевства, сообщил RT.
Карл III 25 октября также принял отставку Лиз Трасс с должности премьера, уточнили «Известия». Во время аудиенции с королем она официально сложила с себя полномочия. На этом посту Трасс провела всего 49 дней.
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В последней речи в качестве премьера она призвала Риши Сунака продолжать помогать Украине и укреплять обороноспособность Великобритании.
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Смену премьера Соединенного Королевства прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не видят оснований и предпосылок для позитивных изменений в отношениях России и Великобритании.
Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон, который не стал участвовать в гонке за кресло главы правительства страны, решил продолжить продвигать поддержку Украины со стороны стран Запада.
Риши Сунак
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