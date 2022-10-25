Пользователи Сети указали на «тайный» смысл поста Зеленского о новом премьере Британии | 360°

Мир 25 октября 2022, 22:54 Пользователи Сети указали на «тайный» смысл поста Зеленского о новом премьере Британии Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского в ответ на его пост о назначении Сунаку РИА "Новости"

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Пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором он поздравил Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании, вызвал волну критики в Сети. Пользователи Twitter увидели в нем попытку получить новую финансовую помощь, сообщило РИА «Новости».

В своей публикации Зеленский заявил о готовности продолжать наращивать стратегическое сотрудничество между Украиной и Великобританией.

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«Перевод: „поздравляю, теперь вы должны дать мне денег“, — иронично написал пользователь под ником Tristan.

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«Ты скоро будешь просить денег, вот что ты имеешь в виду», — поддержал Faizz.

«То есть вы готовы потребовать больше денег и оружия?!» — отметил еще один комментатор.

«У тебя достаточно денег, хватит выпрашивать», — подметил пользователь Twitter.

Ранее читатели британской газеты Express жестко прокомментировали назначение бывшего главы Минфина Риши Сунака премьер-министром Соединенного Королевства. Так, Сунаку напомнили, что он причастен к нынешним экономическим проблемам в стране, сообщало РИА ФАН.