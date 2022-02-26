Зеленский записал новое обращение к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу записал новое обращение к украинцам, которое снял на фоне здания своей администрации на Банковой улице. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский записал видео, чтобы подтвердить свое нахождения в Киеве и опровергнуть фейковые сообщения в СМИ о том, что он якобы призвал военных сложить оружие и сдаться.

«Всем доброе утро, украинцы. Появилось много фейковой информации, будто я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так. Я тут, никакого оружия мы не складываем. Будем защищать нашу страну. Потому что наше оружие — наша правда. Наша правда о том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И мы будем все это защищать», — сказал глава Незалежной.

Накануне вечером Зеленский тоже записал обращение вместе со своими сподвижниками во власти. Он выпустил его, чтобы подтвердить свое нахождение в Киеве.

Минувшей ночью украинские силовики обстреляли населенный пункт Лозовое в ДНР. Каратели выпустили по нему мины, запрещенные Минскими соглашениями.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля после обращения руководителей ДНР и ЛНР с просьбой защитить Донбасс от украинских агрессоров объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Глава государства подчеркивал, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ заявило, что наносят удары только по военным объектам. Путин говорил, что России не оставили иного выбора, страна должна была защитить мирное население. Накануне российских лидер заявил, что в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов», которые держат в заложниках весь украинский народ.