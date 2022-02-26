ЛНР: украинские военные разрушили 61 жилой дом во время обстрелов

В результате обстрелов украинских войск за девять дней повреждены 61 жилой дом и хозпостройки, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима (СЦКК) прекращения огня. Заявление появилось в Telegram.

По данным представительства республики, при обстрелах пострадали дома в Первомайске, Кирове, Ирмине, Александровске, Голубовском и других населенных пунктах. Кроме того, разрушены хозяйственные постройки. Полностью разрушены шесть домостроений: в населенных пунктах Донецкий, Золотое-5, Пионерское, Лозовое, Пришиб, Паньковка. Кроме того, повреждены девять объектов гражданской инфраструктуры.

Представительство ЛНР в СЦКК за девять дней зафиксировало 595 обстрелов территории ЛНР со стороны вооруженных формирований Украины. Более 80% совершались с применением тяжелого вооружения: реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий калибров 152 и 122 миллиметра.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.