Мир 14 апреля 2024, 00:22 Зеленский потребовал четверть всех запасов ЗРК Patriot в мире Журналист Боуз: Зеленский потребовал 25% от всех запасов ЗРК Patriot в мире РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от партнеров предоставить ВСУ 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot. А это — приблизительно четверть от общего числа таких систем в мире. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Журналист напомнил, что в марте Зеленский просил партнеров предоставить ВСУ пять-семь батарей Patriot, но потом его аппетиты разрослись.

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«Но затем, 6 апреля 2024 года, Зеленский в эфире украинского телевидения сказал, что теперь им необходимо 25 батарей Patriot с ​​шестью-восемью пусковыми установками в каждой. Другими словами, он запросил 25% всех систем Patriot на Земле», — написал Боуз.

Он оценил цену такого количество комплексов приблизительно в 27,5 миллиарда долларов. Кроме того, он отметил, что у западных стран нет «лишних» ЗРК Patriot, и они вряд ли пожертвуют собственной безопасностью ради Украины.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что ряд стран Европы отказались передавать ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot. Позже Зеленский сообщил, что одну из таких систем передаст Германия.