Мир 13 апреля 2024, 18:22 ВСУ получат от Германии еще одну систему ПВО Patriot Зеленский: Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Германия поставит ВСУ еще один Patriot и ракеты к уже имеющимся комплексам. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Это настоящее проявление поддержки Украины. Призываю всех остальных лидеров государств-партнеров последовать этому примеру», — написал он.

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Также о планах Германии отправить на Украину еще одну систему ПВО Patriot сообщили немецкие телеканалы. Минобороны ФРГ приняло решение об усилении систем противовоздушной обороны ВСУ в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине.

На Польшу настойчивые просьбы Украины передать ей системы противовоздушной обороны Patriot не повлияли. Президент страны Анджей Дуда отказался предоставить Украине систему ПВО.

Свое решение политик аргументировал тем, что в Польше установили комплексы, принадлежащие США, поэтому их не могут передать, даже если бы хотели.