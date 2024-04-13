Мир 13 апреля 2024, 03:06 Европейские страны отказались передавать Украине системы Patriot FT: страны Европы отвергли просьбы Украины передать ей системы ПВО Patriot РИА «Новости»

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Некоторые страны Европы отвергли настойчивые просьбы Украины передать ей системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом написала газета The Financial Times со ссылкой источники.

«Киев лоббирует отправку на Украину систем Patriot из Польши, Румынии и Испании», — сообщило издание.

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По данным FT, ряд европейских стран отказали Украине, объяснив это тем, что передача систем ПВО подорвет их собственную обороноспособность.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда отказался передать Украине системы Patriot. По словам политика, в Польше установлены комплексы, принадлежащие США, так что власти не могут их передать «даже если бы хотели». Дуда добавил, что его страна якобы находится под угрозой «возможного нападения» России.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна перейдет от «доброй дипломатии» к жесткому выпрашиванию систем Patriot у партнеров.