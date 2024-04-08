Мир 08 апреля 2024, 14:02 Зеленский попросил у Запада помощи для Харькова Зеленский попросил Европу поставить больше средств ПВО в Харьков Global Look Press

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Украинский президент Владимир Зеленский признал, что страна испытывает трудности с защитой Харькова. В своем очередном вечернем обращении он попросил у Запада новых поставок средств противовоздушной обороны для города.

«Очевидно, что имеющихся у нас, на Украине, средств ПВО не хватает — и это очевидно для всех наших партнеров», — подчеркнул он.

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Зеленский добавил, что власти страны ищут возможности, чтобы «дать Харькову больше защиты неба». Он обещал дать «конкретный» ответ России на удары по военным объектам в Харьковской области.

Украинский лидер заслушал доклад главы Минобороны страны Рустема Умерова о ситуации со снарядами в национальной армии. По его словам, руководство сделает все, чтобы обеспечить ВСУ боеприпасами.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские бойцы поразили склад со украинскими снарядами в Харькове. В городе раздалась серия взрывов. Из-за точного попадания снаряды сдетонировали.