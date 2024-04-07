Спецоперация 07 апреля 2024, 19:03 Зеленский пообещал ответить России на удары по объектам в Харьковской области Официальный сайт президента Украины

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Украина даст «конкретный» ответ российским войскам на удары по военным объектам под Харьковом. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он пригрозил отомстить за пораженные объекты ВСУ и рассказал, что заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова о ситуации со снарядами в ВСУ. Президент отметил, что командование делает все возможное, чтобы обеспечить военных боеприпасами.

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Зеленский также провел переговоры с главой СБУ, руководителем ГУР и министром внутренних дел.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили склад со снарядами в Харькове. В городе прозвучала серия взрывов, а из-за попадания в арсенал началась детонация, которая продлилась больше часа. Украинские власти попытались выдать атаку за удар по заброшенным супермаркетам, находящихся неподалеку от склада.