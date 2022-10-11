Зеленский попросил страны G7 создать международную миссию на границе с Белоруссией | 360°

Мир 11 октября 2022, 17:55 Поделиться Telegram

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Viber Зеленский попросил страны G7 создать международную миссию на границе с Белоруссией Зеленский исключил проведение военных действий против Белоруссии Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не планирует разворачивать военные действия против Белоруссии. С таким заявлением он выступил во время видеоконференции стран «Большой семерки» во вторник.

«Украина заинтересована только в своем территориальном суверенитете», — заверил Зеленский.

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При этом он попросил у членов G7 поддержки для международной миссии на границе Украины и Белоруссии. По его словам, это необходимо для того, чтобы исключить любые провокации.

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Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о создании совместной региональной группировки войск. Полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин пояснил, что такой шаг важен для защиты белорусского государства, так как действия украинских властей могут нести для него угрозу.

Жители Китая положительно оценили совместную стратегию Путина и Лукашенко. Пользователи портала «Гуаньча» выразили уверенность, что объединение армий РФ и Белоруссии может расколоть НАТО.

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