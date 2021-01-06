Зеленский пообещал жестоко наказать за контрабанду вакцины

Зеленский пообещал, что наказание за контрабанду вакцины будет максимально жестким.

«У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом», — заявил украинский лидер.

Как сообщило РИА ФАН, партию препарата от коронавируса Pfizer провезли на территорию Украины чартерным рейсом в конце прошлого года. По предположению главы редакционного совета сайта «Обозреватель» Михаила Бродского, вакцину пронесли через зал официальных делегаций, где нет досмотра.

По его словам, каждая доза вакцины обошлась в 2,5 тысячи евро в одной из клиник пластической хирургии и косметологии. Ранее в этом учреждении видели премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вместе с депутатами Рады, в том числе с главой медицинского комитета парламента Михаилом Радуцким.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что не допустит регистрации в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», так как она якобы не прошла третьего этапа испытаний.

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал слова Ляшко откровенным враньем. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения призвала страны перейти на ускоренную регистрацию препаратов в условиях пандемии. Он подчеркнул, что ни одна из восьми зарегистрированных во всем мире вакцин еще не прошла третьей стадии клинических испытаний.