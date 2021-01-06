Политиков на Украине обвинили в тайной вакцинации от COVID-19

Украинские чиновники начали тайно проходить вакцинацию от коронавируса. При этом препарат завезли в страну якобы без таможенного оформления. Об этом заявил глава редакционного совета портала «Обозреватель» и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

«Насколько мне известно, 29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, ее без растаможки пронесли через „Зал официальных делегаций“, прикрываясь паспортом какого-то депутата», — написал Бродский в своем блоге.

Он добавил, что первую дозу вакцины чиновники получили в клинике пластической хирургии и косметологии. По словам главы редакционного совета, медучреждение посетил премьер-министр Денис Шмыгаль, а также глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий и несколько народных депутатов.

Бродский отметил, что за оба этапа введения препарата политики заплатили по 2,5 тысячи евро. При этом в Европе две дозы стоят всего 30 евро. Бродский подчеркнул, что власти «профукали закупку вакцины для народа», а теперь переплачивают за нее, чтобы привиться самим.

Ранее фармацевтическая компания Харькова «Биолек» сообщила, что в конце декабря подала в Минздрав Украины заявление о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».