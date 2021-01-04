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    04 января 2021, 05:53

    Заявление властей о вакцине «Спутник V» медики Украины назвали враньем

    Анастасия Кукова

    Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко резко отреагировал на заявление главного санитарного врача республики Олега Ляшко о том, что у него нет возможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
    Заявление властей о вакцине «Спутник V» медики Украины назвали враньем

    Кравченко назвал слова Ляшко враньем на своей странице в Facebook. Главный санитарный врач ранее утверждал, что российский препарат якобы нельзя регистрировать потому, что он не прошел третью фазу клинических испытаний.

    В ответ Кравченко напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в феврале минувшего года «рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией».

    Глава Национальной медицинской палаты Украины перечислил названия восьми зарегистрированных в мире вакцин и подчеркнул, что ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме. Кравченко потребовал прекратить врать украинскому народу.

    Ранее лидер политсовета украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал заявления о невозможности регистрации «Спутника V» маразматическим трепом.