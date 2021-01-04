Заявление властей о вакцине «Спутник V» медики Украины назвали враньем

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко резко отреагировал на заявление главного санитарного врача республики Олега Ляшко о том, что у него нет возможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Кравченко назвал слова Ляшко враньем на своей странице в Facebook. Главный санитарный врач ранее утверждал, что российский препарат якобы нельзя регистрировать потому, что он не прошел третью фазу клинических испытаний.

В ответ Кравченко напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в феврале минувшего года «рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией».

Глава Национальной медицинской палаты Украины перечислил названия восьми зарегистрированных в мире вакцин и подчеркнул, что ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме. Кравченко потребовал прекратить врать украинскому народу.

Ранее лидер политсовета украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал заявления о невозможности регистрации «Спутника V» маразматическим трепом.