Заявление властей о вакцине «Спутник V» медики Украины назвали враньем
Кравченко назвал слова Ляшко враньем на своей странице в Facebook. Главный санитарный врач ранее утверждал, что российский препарат якобы нельзя регистрировать потому, что он не прошел третью фазу клинических испытаний.
В ответ Кравченко напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в феврале минувшего года «рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией».
Глава Национальной медицинской палаты Украины перечислил названия восьми зарегистрированных в мире вакцин и подчеркнул, что ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме. Кравченко потребовал прекратить врать украинскому народу.
Ранее лидер политсовета украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал заявления о невозможности регистрации «Спутника V» маразматическим трепом.