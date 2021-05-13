Зеленский подписал закон об ограничении импорта электроэнергии из России и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Полномочиями он наделил национальный регулятор в сфере энергетики.

«Возвращено с подписью президента», — сообщили в пресс-службе Верховной рады.

В офисе главы государства, по сообщению ТАСС, отметили, что Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи», который приняла Верховная рада 15 апреля этого года. Благодаря этому закону Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, имеет право прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии до конца 2021 года. Это будет сделано, если регулятор отменит результаты аукционов по доступу к межгосударственным электросетям для поставок электроэнергии из соседних стран.

С 1 февраля этого года Украина вновь начала получать электроэнергию из России и Белоруссии. По утверждению Минэнерго Украины, они были против этого, но вынуждены были пойти на такой шаг из-за угрозы веерных отключений электричества в стране.