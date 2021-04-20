Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не делала плохого для Украины. По его словам, власти республики лояльно относились и будут относиться ко всем представителям киевской власти вне зависимости от их политических взглядов, сообщило РИА «Новости».

«Вы же знаете, что мы никогда, даже в этой ситуации, не делали плохо для Украины. Все, что Украина просила, начиная от электричества… Когда была проблема в Украине, это было мое личное распоряжение — передать электроэнергии столько, сколько нужно Украине», — отметил Лукашенко в ходе встречи с депутатом Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Евгением Шевченко.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия всегда помогала Украине в сельскохозяйственном секторе.

«Мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили на посевную украинцам. Мы помогаем соседним украинским областям. Сейчас меньше — границу позакрывали. Но помогаем. А раньше перебрасывали технику, и сеяли, и убирали соседям», — прокомментировал политик.

Лукашенко заявил о возможности Белоруссии предоставлять помощь Украине и по сей день. Он посчитал, что политические разногласия не должны мешать дружеским взаимоотношениям между странами.

Он напомнил о том, что Янукович запретил Лукашенко посещать мероприятие в Киеве, приуроченное к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 2011 года.

«На него надавил Запад прилично, и он пригласил меня, а потом отказался принимать на Украине», — отметил он.

«Казалось, с Виктором Ющенко у нас вообще не сложатся отношения. Ничего подобного. У нас были добрые, очень хорошие отношения. Я не говорю про Леонида Даниловича Кучму», — высказался Лукашенко о других украинских лидерах.