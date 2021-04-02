Депутат Рады обвинил Россию в разрушении энергосистемы

Россия продает электричество по заниженным ценам и тем самым разрушает украинскую энергетическую систему. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», — сказал Волынец.

Он добавил, что у Украины есть собственные «серьезные энергетические мощности».

В начале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России на фоне проблем в энергетической отрасли. Президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар заявил, что это Москва «задействует энергетические рычаги влияния» на Киев.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин отметил, что Украина сейчас находится на пороге энергетического кризиса. Запасы всех видов топлива в стране падают, угля осталось очень мало, и его придется закупать за рубежом из-за долгов перед угольщиками.