Зеленский подписал указ о санкциях против российской компании

Российская компания «Витрина ТВ» попала под санкции Украины. Срок ограничений — пять лет. Ввести их решил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил предложенные СНБО меры и ввел их в действие своим указом, сообщил официальный сайт офиса президента.

В дополнении к опубликованному документу указано, что ограничения коснутся компании «Витрина ТВ». Секретарь СНБО Алексей Данилов, уточнило РИА «Новости», объяснил решение ввести санкции из-за трансляции компанией российских телеканалов.

Британские парламентарии накануне одобрили поправки к закону об ограничительных мерах против РФ. Изменения позволяют вводить новые санкции против широкого круга лиц и предприятий. В Великобритании полагают, что все они дестабилизируют обстановку на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поводы и условия для введения ограничений против России со стороны Великобритании искусственными.