Захарова назвала искусственным повод к санкциям Великобритании против РФ

Искусственный характер поводов и условия для введения новых санкций против России со стороны Великобритании очевиден всем. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению Захаровой, искусственность происходящего настолько очевидна, что объяснения Лондона уже никого не интересуют и никаких причин можно было бы не придумывать.

«Все, что идет после слова „санкции“ в виде объяснений Лондона, уже никого не интересует, потому что все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок», — сообщила дипломат.

Ранее стали известны детали новых санкций, которые Великобритании может ввести против России. В частности, ограничения могут наложить на любого, кто так или иначе причастен к дестабилизации на Украине.Также Лондон рассчитывает на ввод санкций против компаний в Крыму, сменивших юрисдикцию вопреки украинским законам.

Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Лиз Трасс прошли в Москве 10 февраля. Лавров назвал эту встречу «беспрецедентной».