Ужесточение санкций против России одобрили в Великобритании

Парламент Великобритании 10 февраля одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России. Они позволяют вводить новые ограничения против широкого круга лиц и компаний. Все эти люди и фирмы, по мнению Британии, дестабилизируют обстановку на Украине. Поправки уже вступили в силу.

Новые изменения не значат, что санкции вводятся автоматически. Но есть возможность ввести ограничения, если ситуация вокруг Украины начнет накаляться. Раньше санкции можно было вводить только к тем, кто был напрямую задействован в расшатывании Украины. Теперь возможности включать в этот круг людей и компании стали значительно шире.

Кроме того, новый план по санкциям в Великобритании позволяет ввести ограничения против компаний стратегических секторов РФ — военных, химических, транспортных, финансовых и энергетических, уточнили «Известия».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров дал оценку переговорам с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Он отметил, что разговор был похож на беседу немого с глухим. Лавров добавил, что на текущий момент отношения двух стран оставляют желать лучшего, причем осложнение диалога происходит не по вине России.