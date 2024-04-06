Мир 06 апреля 2024, 21:57 Зеленский поддержал идею Макрона о вероятной отправке войск на Украину РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона о вероятной отправке военных инструкторов и механиков на Украину. Об этом он заявил в эфире новостного телемарафона.

«Я это полностью поддерживаю. Что касается пограничной миссии, как мы можем отказываться. Если они предлагают и приедут сюда, мы будем только поддерживать», — сказал он.

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Ранее Макрон призывал канцлера ФРГ Олафа Шольца и главу Штатов Джо Байдена «занять позицию стратегической двусмысленности» по отношению к России, но они отвергли предложение. По мнению французского лидера, такая позиция помогла бы оставить «все военные варианты на столе».

Как отмечал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над оружием Константин Гаврилов, заявления Макрона указывают на успешные действия российской армии и провал контрнаступления Украины. Он отметил, что высказывания президента Франции связаны с политической повесткой в его стране.