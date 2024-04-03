Мир 03 апреля 2024, 12:02 Макрон предлагал Байдену и Шольцу перейти красные линии в отношениях с Россией WSJ: Байден и Шольц отвергли идею Макрона о конфронтации с Россией CNP/AdMedia / Global Look Press

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Французский президент Эммануэль Макрон призывал канцлера Германии Олафа Шольца и лидера США Джо Байдена «занять позицию стратегической двусмысленности» по отношению к России», но те отвергли предложение. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

По данным неназванных чиновников, Макрон проводил телефонные переговоры с коллегами из Германии и США, и в процессе затронул тему контактов с Россией.

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«Макрон хотел перестать транслировать границы вовлеченности Запада — так называемые красные линии — и вместо этого заставить Кремль гадать», — указали в газете.

По мнению президента Франции, его стратегия позволила бы оставить «все военные варианты на столе».

Ранее глава национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве допустила возможность отправки французский военных на Украину. Такое заявление она сделала во время брифинга в Одессе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Браун-Пиве напомнила, что о возможной отправке войск для помощи ВСУ уже говорил Макрон.