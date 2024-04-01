Мир 01 апреля 2024, 07:26 Слова Макрона назвали подтверждением успешных действий России на Украине Делегат Гаврилов: слова Макрона показали успех России на Украине Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона указывают на успешные действия российской стороны на Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости»выразил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над оружием Константин Гаврилов.

«Что же касается провокационных заявлений французского президента Макрона, то мы расцениваем их как подтверждение успешных действий российских войск и провала контрнаступления ВСУ», — указал он.

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Также, по его мнению, высказывания Макрона тесно связаны с политической повесткой во Франции. В частности, с потерей страной влияния в Африке и срыв сделки с Австралией по атомным подлодкам.

Гаврилов добавил, что самым главным последствием слов Макрона стала оживленная дискуссия на Западе о вероятных последствиях курса на эскалацию конфликта ЕС с Россией. В результате чего у европейцев возникают здравые мысли о «необходимости недопущения прямого столкновения», резюмировал он.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил Францию о последствиях отправки войск на Украину. По его словам, если Макрон решится на такой шаг, французские солдаты оттуда просто не вернутся.