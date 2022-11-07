07 ноября 2022, 22:39
Украина начала разрабатывать план по «захвату Крыма» — СМИ
The Daily Beast: администрация Зеленского готовится к «захвату Крыма»
Администрация Владимира Зеленского разрабатывает план по захвату Крыма. Об этом написало американское издание Daily Beast, ссылаясь на украинского чиновника.
В статье говорится, что ответственной за этот вопрос является представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева. При этом Киев не назвал точные сроки разработки плана.
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Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении устроить захват российского полуострова, сообщало РИА ФАН.
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Президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад подписал указ о непризнании российских актов о независимости Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Также украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский
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