Мир 26 января 2024, 15:09 Стали известны причины ссоры Залужного с Зеленским Биограф Шустер: амбиции Залужного стали причиной его противоречий с Зеленским Официальный сайт президента Украины

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Политические амбиции главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного стали причиной его конфликта с президентом республики Владимиром Зеленским. Такое предположение сделал журналист The Time Саймон Шустер в книге про украинского лидера, сообщил РБК.

Зеленский познакомился с Залужным весной 2019 года, когда тот еще возглавлял объединенный оперштаб ВСУ. Будущий главком произвел на Зеленского большое впечатление: уверенно командовал войсками, хорошо ладил с подчиненными. Кроме того, Залужный точно информировал украинскую администрацию по всем военным вопросам.

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Разногласия между двумя фигурами возникли накануне украинского конфликта. Залужный хотел объявить всеобщую мобилизацию, начать укреплять границы с Россией, а Зеленский боялся паники среди населения. Когда началась спецоперация, главком докладывал президенту о стратегии, но деталей уже не раскрывал.

«Хотя Залужный держал президента в курсе, оба понимали, кто ведает военными делами», — написал Шустер.

Сначала Зеленский и рад был, что все решения принимает главнокомандующий. Однако вскоре их военные приоритеты перестали совпадать, начались стычки. Разногласия возникали, в том числе из-за вооружения ВСУ. Офис президента заподозрил Залужного в политических амбициях.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заметил, что Зеленский утратил контроль над собой из-за роста популярности Залужного. Главком стал для президента «абсолютным конкурентом», от которого нужно избавиться. В ближайшее время борьба за власть внутри украинского руководства будет идти все яростнее.

Офис президента Украины начал рассматривал возможность увольнения Залужного. На его место могут поставить начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, хотя он не обладает большим военным опытом.