Мир 27 января 2024, 14:46 Стало известно, кто может заменить Залужного на посту главкома ВСУ Политолог Журавлев: место главкома ВСУ Залужного может занять генерал Сырский Официальный сайт президента Украины

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Наиболее вероятного кандидата на место главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного назвал политолог Дмитрий Журавлев. Его слова привело издание Lenta.ru.

В случае если главкома все же решат сместить с должности, его пост может занять украинский генерал, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, считает политолог.

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«Нет никаких сомнений в том, что президент [Украины Владимир Зеленский] очень хочет снять Залужного», — подчеркнул эксперт.

По его словам, именно Сырский способен стать золотой серединой между интересами администрации украинского президента и военного истеблишмента страны.

Причиной конфликта Залужного с Зеленским стали политические амбиции главкома ВСУ, предположил журналист The Time Саймон Шустер. По словам экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина, президент Украины потерял контроль над собой из-за роста популярности Залужного.

Сам Зеленский рискует потерять власть, отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. В Верховной раде уже зреет бунт против президента.