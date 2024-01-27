27 января 2024, 14:46
Стало известно, кто может заменить Залужного на посту главкома ВСУ
Политолог Журавлев: место главкома ВСУ Залужного может занять генерал Сырский
Наиболее вероятного кандидата на место главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного назвал политолог Дмитрий Журавлев. Его слова привело издание Lenta.ru.
В случае если главкома все же решат сместить с должности, его пост может занять украинский генерал, командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, считает политолог.
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«Нет никаких сомнений в том, что президент [Украины Владимир Зеленский] очень хочет снять Залужного», — подчеркнул эксперт.
По его словам, именно Сырский способен стать золотой серединой между интересами администрации украинского президента и военного истеблишмента страны.
Причиной конфликта Залужного с Зеленским стали политические амбиции главкома ВСУ, предположил журналист The Time Саймон Шустер. По словам экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина, президент Украины потерял контроль над собой из-за роста популярности Залужного.
Сам Зеленский рискует потерять власть, отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. В Верховной раде уже зреет бунт против президента.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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