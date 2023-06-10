Мир 10 июня 2023, 17:38 Зеленский открестился от вопроса о контрнаступлении ВСУ фразой о позитивном настрое Зеленский ответил на вопрос о контрнаступлении ВСУ: все настроены позитивно Ministry of Defense of Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа о том, как проходит контрнаступление ВСУ. Вопрос об этом политику задали в ходе его совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо, сообщил ТАСС.

Зеленскому напомнили о заявлении президента России Владимира Путина о том, что украинская армия начала контрнаступление, но успеха так и не достигла.

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«Контрнаступательные и оборонные действия происходят на Украине, но на какой они стадии, я не буду подробно говорить», — сказал он.

При этом Зеленский заверил, что «все сейчас настроены позитивно».

Путин 9 июня сообщил, что Украина в рамках контрнаступления бросила в бой стратегические резервы, но к успеху ВСУ не пришли. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач, подчеркнул президент России.

В Минобороны 10 июня заявили, что ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях девять танков, из которых 4 — Leopard. Помимо этого, противник лишился 11 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин и шести автомобилей.