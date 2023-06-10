10 июня 2023, 16:59
Четыре немецких танка Leopard уничтожили на Времевском выступе
Минобороны заявило об уничтожении четырех танков Leopard за сутки
Российские войска во время атак украинских боевиков на Запорожском направлении уничтожили девять танков, из которых четыре — Leopard. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Общие потери украинских войск <…> за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков», — уточнили в ведомстве.
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Бои велись на двух направлениях. На Запорожском направлении бойцы группировки войск «Восток» отразили две атаки противника и поразили две колонны бронетехники украинской армии.
На Времевском выступе противник трижды пошел в атаку. Но бойцы «Востока» сумели отразить вражеский натиск.
Общие потери боевиков ВСУ на данных направлениях составили до 300 солдат и более 30 боевых машин. Кроме того, российские войска разбили французскую артиллерийскую установку Cezar.
Всего с начала проведения спецоперации ВС России уничтожили 9841 танк.
Ранее в ДНР поразили штабы двух бригад украинских боевиков.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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