Спецоперация 10 июня 2023, 16:59 Четыре немецких танка Leopard уничтожили на Времевском выступе Минобороны заявило об уничтожении четырех танков Leopard за сутки РИА «Новости»

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Российские войска во время атак украинских боевиков на Запорожском направлении уничтожили девять танков, из которых четыре — Leopard. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Общие потери украинских войск <…> за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков», — уточнили в ведомстве.

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Бои велись на двух направлениях. На Запорожском направлении бойцы группировки войск «Восток» отразили две атаки противника и поразили две колонны бронетехники украинской армии.

На Времевском выступе противник трижды пошел в атаку. Но бойцы «Востока» сумели отразить вражеский натиск.

Общие потери боевиков ВСУ на данных направлениях составили до 300 солдат и более 30 боевых машин. Кроме того, российские войска разбили французскую артиллерийскую установку Cezar.

Всего с начала проведения спецоперации ВС России уничтожили 9841 танк.

Ранее в ДНР поразили штабы двух бригад украинских боевиков.