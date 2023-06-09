Важное 09 июня 2023, 17:47 Путин подтвердил начало контрнаступления ВСУ Путин констатировал, что наступление Украины началось, и назвал его провальным РИА «Новости»

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Украинское наступление началось с провалов. Ни на одном из участков боевых действий ВСУ не добились реализации поставленных задач. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что мужество российских солдат и правильная организация войск сорвала все попытки ВСУ перейти в наступление. Глава государства добавил, что о начале активизации ВСУ свидетельствует решение командования бросить на передовую стратегические резервы.

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«Можно совершенно точно констатировать, что контрнаступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что уже всем очевидно, что ни на одном участке боевых действий украинские войска не достигли своих целей, но полностью свой потенциал они еще не потеряли.

«Что касается [того], захлебнулось контрнаступление или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется», — подчеркнул глава государства.

Президент России отметил мужество и героизм военных, принимающих участие в специальной военной операции, а также командования Вооруженных сил, которые продемонстрировали высокую эффективность и профессионализм, одержав победы в ходе очень интенсивных боев за последние дни.

«Победы достигаются благодаря мужеству и героизму наших солдат, а также организации и управлению войсками, и высокой эффективности российских вооруженных сил, особенно современных вооруженных сил», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что военное руководство России реально оценивает ситуацию и все дальнейшие действия станет выстраивать с учетом новых реалий.

О начале контрнаступления украинских войск министр обороны России Сергей Шойгу заявил в минувший вторник, 6 июня. Он заявил, что перешедшие в атаку украинские боевики потеряли за три дня на разных направлениях более 3715 человек личного состава, а также 500 единиц боевой техники.

В минувший четверг, 8 июня, глава оборонного ведомства заявил о провальной попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении. К линии соприкосновения командование украинских войск перекинуло 1500 человек и 150 единиц бронетехники из 47-й механизированной бригады.

Их местоположение быстро вычислили разведчики, а российская артиллерия, авиация и противотанковые силы нанесли превентивный удар. Сам бой продолжался около двух часов и ВСУ потеряли 350 человек, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. После таких крупных потерь они отошли.