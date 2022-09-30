Путин заявил о готовности России начать переговоры с Украиной | 360°

Важное 30 сентября 2022, 15:32 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил о готовности России начать переговоры с Украиной Президент Путин призвал Украины прекратить боевые действия и начать переговоры с Россией

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Россия готова начать переговоры с украинскими властями о прекращении боевых действий. Об этом на церемонии в Большом Кремлевском зале заявил президент РФ Владимир Путин.

«Призываем Украину сесть за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор населения Донбасса, Херсона и Запорожья мы обсуждать не будем», — заявил Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что Украина сама развязала боевые действия еще в 2014 году.

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«Украина должна с уважением относиться к выбору Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Россия никогда их не предаст», — добавил он.

Путин отметил, что Россия поможет четырем регионам восстановить инфраструктуру и обеспечить их безопасность.

С 24 по 27 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также Луганской и Донецкой народных республиках прошли народные референдумы о вхождении в состав РФ. Абсолютным большинством голосов жители решили присоединиться к России.

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