Зеленский остался недоволен решением ЕС по заявке Украины на членство
Президент Украины Зеленский остался недоволен решением ЕС по заявке Украины на членство
Последние решения ЕС по евроинтеграции Украины не те, которых ожидают в Киеве, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении. Его процитировал ТАСС.
«Как мы оцениваем принятое решение? Надо сильнее. Это не то, чего мы ждем», — прокомментировал Зеленский.
По его мнению, «надо, чтобы решение политиков совпадало с настроением их народов». Президент Украины уверен, что большинство жителей ЕС поддерживают инициативу Украины по вступлению в Евросоюз.
Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от международных партнеров «уже сегодня новых санкционных решений» против России.
Накануне, 10 марта, в Версале прошел неформальный саммит лидеров стран ЕС по Украине. По его итогам было решено, что Еврокомиссия рассмотрит украинскую заявку на вступление в ЕС и даст по ней заключение, а до тех пор планируется лишь укреплять партнерские отношения с Украиной.
По мнению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, рассмотрение заявки может занять как месяцы, так и годы.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что о членстве Украины в Евросоюзе не может идти речи, поскольку она «находится в состоянии боевых действий против России».