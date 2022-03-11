Зеленский остался недоволен решением ЕС по заявке Украины на членство

Последние решения ЕС по евроинтеграции Украины не те, которых ожидают в Киеве, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении. Его процитировал ТАСС.

«Как мы оцениваем принятое решение? Надо сильнее. Это не то, чего мы ждем», — прокомментировал Зеленский.

По его мнению, «надо, чтобы решение политиков совпадало с настроением их народов». Президент Украины уверен, что большинство жителей ЕС поддерживают инициативу Украины по вступлению в Евросоюз.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от международных партнеров «уже сегодня новых санкционных решений» против России.

Накануне, 10 марта, в Версале прошел неформальный саммит лидеров стран ЕС по Украине. По его итогам было решено, что Еврокомиссия рассмотрит украинскую заявку на вступление в ЕС и даст по ней заключение, а до тех пор планируется лишь укреплять партнерские отношения с Украиной.

По мнению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, рассмотрение заявки может занять как месяцы, так и годы.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что о членстве Украины в Евросоюзе не может идти речи, поскольку она «находится в состоянии боевых действий против России».