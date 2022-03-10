СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз

Участники саммита ЕС в Версале собираются поддержать возможное вступление Украины в Евросоюз. Однако пока маловероятно, что стране действительно предложат принятие в состав союза по ускоренной процедуре.

Такое сообщение распространило агентство Reuters. Оно ссылается на собственные источники среди европейских чиновников. Неформальный саммит лидеров стран Евросоюза стартует уже сегодня, 10 марта, и продлится два дня.

«Официальные лица (в ЕС) заявили, что лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом», — сообщило агентство. Однако оно отметило, что, скорее всего, Украине не станут предлагать получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Собеседники агентства считают, что, вероятнее всего, Украине просто предложат расширять сотрудничество по многим направлениям в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО прописана в Конституции страны. Однако пока европейские чиновники отмечают, что в стране нужно многое изменить, выполнить ряд требований, и только тогда можно будет говорить о статусе кандидата.