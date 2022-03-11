Премьер Нидерландов назвал сроки рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС

Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы. Такое мнение выразил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он отметил, что страны ЕС понимают, в каком сложном положении оказалась Украина, и потрясены происходящим. По словам политика, сейчас заявка Украины на постоянное членство в Евросоюз находится на стадии рассмотрения, и она передана Еврокомиссии.

«Но прежде чем решение будет принято, пройдут месяцы или годы», — указал Рютте. Его слова привел ТАСС.

Премьер Нидерландов также сообщил о подготовке следующего пакета санкций в отношении России, который будет «более сфокусированным и более действенным». Он напомнил, что ранее ЕС уже подготовил три пакета санкций против РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности рассматривать вопрос о вступлении Украины в ЕС в условиях конфликта.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским отмечал, что заявка его страны на вступление в ЕС будет рассмотрена в ближайшее время.