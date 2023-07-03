Мир 03 июля 2023, 19:10 Изможденный Саакашвили появился на публике после долгого перерыва Экс-президент Грузии Саакашвили напугал сторонников во время участия в суде по видеосвязи YouTube

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Посчитавший незаконным свой арест бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за долгое время появился на публике. Он принял участие в заседании суда по делу о силовом разгоне митинга в 2007 году. Политик выступил с заявлением из своей камеры по видеосвязи. Кадры транслировала телекомпания «Мтавари архи».

Больше слов сторонников Саакашвили заинтересовал внешний вид политика. После объявленной голодовки и госпитализации бывший президент Грузии очень сильно похудел и продолжает терять вес. Многим он напомнил скелет, обтянутый кожей.

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По данным на конец марта, Саакашвили весил 58 килограммов при росте 195 сантиметров. Если судить по опубликованным кадрам, то у политика сгорела практически вся мышечная ткань.

Бывший президент Грузии заявил, что вина за его внешний вид полностью лежит на парламенте республики, который допустил его преследование.

«Вы должны извиниться перед депутатами Европарламента, перед моей семьей, передо мной, перед Украиной, гражданином которой я являюсь, что довели меня до этого состояния», — привело слова Саакашвили РИА «Новости».

По версии следствия, в ноябре 2007 года полиция Тбилиси разогнала акцию протеста оппозиции, которая выступала за проведение досрочных выборов. Представляющие интересы Саакашвили адвокаты заявили, что он не отдавал приказа о разгоне.

Дело Саакашвили

Бывший президент Грузии находится в следственном изоляторе с 2021 года. В республике против него завели сразу несколько уголовных дел, в том числе по фактам убийства банкира Сандро Гиргвлиани и избиения депутата Валерия Гелашвили, разгрома телекомпании «Имеди», растраты средств государственного бюджета и незаконного перехода государственной границы.

Пока Саакашвили был в бегах, его заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы за участие в убийстве банкира и нападении на депутата. Остальные дела находятся в процессе рассмотрения.

Во время ареста Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. После того как ему стало плохо, политика перевели в больницу, где врачи поместили его в реанимацию в критическом состоянии. После возвращения Саакашвили за решетку его адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека с иском о переводе подзащитного в европейскую клинику. Но это требование суд отклонил.