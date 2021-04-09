Зеленский опубликовал селфи на фоне ржавых брусьев в Донбассе

Владимир Зеленский опубликовал в Instagram селфи на фоне ржавых брусьев в Донбассе. Украинский лидер накануне приехал в ДНР, чтобы понять, насколько ситуация на линии соприкосновения обострена.

Зеленский своим постом сообщил, что его утро пятницы началось в Авдеевке, где в 2014 году шли ожесточенные бои.

«Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро!», — написал президент.

На фото Зеленский в черном спортивном костюме. Занимался ли он спортом на заброшенной площадке, неизвестно.

В четверг, 8 апреля, Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс как Верховный главнокомандующий. Он планирует посетить передовые позиции, где в последнее время участились случаи обстрелов в нарушение режима перемирия и были потери среди украинских военных.

Ситуация в Донбассе на линии соприкосновения обострилась в феврале. В конце марта в районе поселка Шумы в Донецкой области при обстреле погибли четверо украинских военнослужащих, а 3 апреля в ДНР сообщили о смерти пятилетнего мальчика, который погиб при обстреле со стороны ВСУ с применением беспилотника. В Киеве отрицают причастность украинских солдат к смерти мальчика, в правительстве заявили, что ребенок погиб, нарвавшись на мину во дворе.