Зеленский приехал на передовую в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. Об этом сообщил официальный сайт главы Незалежной.

Зеленский в Донбассе посетит передовые позиции, где в последнее время участились случаи обстрелов в нарушение режима перемирия и были потери среди украинских военных.

«Владимир Зеленский едет на Донбасс как верховный главнокомандующий», — сообщила его пресс-служба.

Украинский президент приехал в Донбасс, чтобы пообщаться с военными и укрепить их боевой дух. Зеленский встретится с силовиками, которые несут службу на передовой.

В феврале ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В конце марта в районе поселка Шумы в Донецкой области при обстреле погибли четверо украинских военнослужащих. А 3 апреля в ДНР сообщили о гибели пятилетнего мальчика, который погиб при обстреле со стороны ВСУ с применением беспилотника. В России смерть мальчика назвали следствием политики, которую проводят украинские власти. Однако в Киеве заявили, что ребенок погиб не при обстреле, а якобы нарвавшись на мину во дворе.

В ЛНР в среду заявили, что ВСУ обстреляла село Логвиново из крупнокалиберных минометов.