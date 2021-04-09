«Альянс не вернет им Донбасс». Пушков развеял иллюзии Зеленского о вступлении в НАТО

Вступление Украины в НАТО не поможет Киеву прекратить войну в Донбассе. Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал об этом на своей странице в Twitter.

Зеленский грубо ошибается в том, что полагает, будто вступление его страны в Североатлантический альянс является единственным путем к возвращению Донбасса. Российский сенатор убежден, что все как раз наоборот — если Украина примкнет к НАТО, это станет шагом к его окончательной утрате.

«В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но Альянс не вернет им Донбасс», — написал Пушков.

Украинский президент ранее в ходе общения с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление его страны в Альянс поможет прекратить конфликт в Донбассе. Зеленский сказал, что это станет «настоящим сигналом» для Москвы. Россия неоднократно указывала, что не является стороной конфликта в Донбассе.

Вице-премьер Украины Алексей Резников ранее в интервью WSJ заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» непоправимо ослабит Киев.