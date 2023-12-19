19 декабря 2023, 20:07
Зеленский ответил на вопрос о продолжении мобилизации на Украине
Зеленский: дополнительную мобилизацию 500 тысяч человек пока не утвердили
Командование ВСУ и Генеральный штаб украинских войск предложили дополнительно призвать в рамках мобилизации от 450 до 500 тысяч человек. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что военные объясняли дополнительный набор людей необходимостью усиления обороны, проведением дополнительных наступательных операций и общим дефицитом личного состава.
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Зеленский подчеркнул, что 500 тысяч человек — это большое количество, поэтому он попросил у командования дополнительных аргументов. Президент Украины добавил, что это вопрос не только обороноспособности страны, но также людей, справедливости и финансов.
«Мобилизация в таком формате будет стоить дополнительных 500 миллиардов гривен. Поэтому я как человек, посвящающий много времени на поиск финансовой поддержки, хотел бы понимания от премьера и министра финансов — а откуда деньги?» — поинтересовался Зеленский.
Украинский лидер указал на необходимость комплексного плана и понимания того, что делать с миллионом уже призванных жителей страны, которые почти два года стоят на обороне государства.
Зеленский подчеркнул, что план может содержаться в законе, который сейчас вместе с депутатами Рады разрабатывают военные.
«Я пока не увидел там решения вопроса демобилизации», — добавил украинский лидер.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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