Мир 19 декабря 2023, 20:07 Зеленский ответил на вопрос о продолжении мобилизации на Украине Зеленский: дополнительную мобилизацию 500 тысяч человек пока не утвердили РИА «Новости»

Читать 360tv в

Командование ВСУ и Генеральный штаб украинских войск предложили дополнительно призвать в рамках мобилизации от 450 до 500 тысяч человек. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что военные объясняли дополнительный набор людей необходимостью усиления обороны, проведением дополнительных наступательных операций и общим дефицитом личного состава.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что 500 тысяч человек — это большое количество, поэтому он попросил у командования дополнительных аргументов. Президент Украины добавил, что это вопрос не только обороноспособности страны, но также людей, справедливости и финансов.

«Мобилизация в таком формате будет стоить дополнительных 500 миллиардов гривен. Поэтому я как человек, посвящающий много времени на поиск финансовой поддержки, хотел бы понимания от премьера и министра финансов — а откуда деньги?» — поинтересовался Зеленский.

Украинский лидер указал на необходимость комплексного плана и понимания того, что делать с миллионом уже призванных жителей страны, которые почти два года стоят на обороне государства.

Зеленский подчеркнул, что план может содержаться в законе, который сейчас вместе с депутатами Рады разрабатывают военные.

«Я пока не увидел там решения вопроса демобилизации», — добавил украинский лидер.