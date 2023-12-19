Мир 19 декабря 2023, 23:30 Зеленский ответил, когда закончится конфликт с Россией Зеленский: вопрос переговоров с Россией не актуален РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, закончится ли противостояние с Россией в 2024 году. На пресс-конференции он заявил, что не уверен в этом, а вопрос переговоров считает неактуальным.

«Я думаю, что никто не знает ответа на вопрос, когда закончится конфликт. Даже те уважаемые люди, командиры, наши или западные», — подчеркнул украинский лидер.

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По его словам, прогнозы политологов и военных корреспондентов являются только предположениями, а не точными сведениями. Зеленский также отметил, что сейчас прорабатывается единая позиция Украины и 50 других стран по «формуле мира». По его словам, как только она будет сформулирована, ее передадут в Москву.

Предновогоднюю пресс-конференцию Зеленского транслировали в социальных сетях и на украинском телеканале ICTV. На ней он поделился своими мыслями о возможных сроках окончания боестолкновений с Россией, а также о помощи США и европейских союзников, вхождения Украины в состав НАТО и вероятном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские союзники Украины задумались о переговорах с Россией.