Зеленский объявил о продолжении переговоров России и Украины 15 марта

Российско-украинские переговоры по ситуации на Украине возобновятся во вторник, 15 марта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова привел ТАСС.

Зеленский сообщил, что провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также польским лидером Анджеем Дудой и премьером Люксембурга Ксавье Беттелем.

«Взаимопонимание на 100%», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что важным был и разговор с израильским премьером Нафтали Беннетом — как часть переговорных усилий, чтобы скорейшим образом прийти к решению ситуации на Украине. По словам Зеленского, над этим же работала и делегация Украины на переговорах с Россией.

«Продолжат завтра», — отметил украинский президент.

Днем 14 марта украинская и российская делегации провели переговоры в видеоформате. До этого три раунда российско-украинских переговоров прошли в формате личных встреч. Все они состоялись в Белоруссии. Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский опубликовал несколько снимков, сделанных во время четвертого раунда переговоров сторон.

В обсуждении урегулирования конфликта в Донбассе украинская делегация взяла техническую паузу до 15 марта.