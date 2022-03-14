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    14 марта 2022, 18:15

    Украина взяла «техническую паузу» в переговорах с Россией

    Михаил Подоляк: Украина взяла паузу в переговорах с Россией

    Максим Зинкин

    Украинская делегация приняла решение взять паузу до 15 марта в переговорах с Россией в обсуждении урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в Twitter написал руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Украина взяла «техническую паузу» в переговорах с Россией

    «В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», — написал Подоляк.

    Российская и украинская делегации провели в Белоруссии три раунда переговоров: первый состоялся в Гомельской области 28 февраля, а затем — 3 и 7 марта в Беловежской Пуще Брестской области.

    Четвертый раунд стороны согласились провести в видеоформате.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на личных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.