Мединский показал, как прошел четвертый раунд переговоров России и Украины

Очередные переговоры между российской и украинской делегациями по ситуации на Украине прошли в онлайн-режиме. Такой формат экономит время и средства, объяснил помощник президента России, глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Он также опубликовал несколько снимков, сделанных во время переговоров сторон.

«Ежедневно, без выходных, в формате ВКС проходят переговоры с делегацией Украины. Этот формат сильно экономит время и средства», — написал Мединский в своем Telegram-канале.

Днем 14 марта украинская и российская делегации начали переговоры в видеоформате. До этого три раунда российско-украинских переговоров прошли в Белоруссии. Все три раза делегации встречались лично. Кроме того, на прошлой неделе на полях дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Украинская делегация взяла техническую паузу до 15 марта в переговорах с Россией в обсуждении урегулирования конфликта в Донбассе. Это было сделано «для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений», написал в Twitter руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк.