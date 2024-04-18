Мир 18 апреля 2024, 10:28 Зеленский объявил о причастности Украины к ударам по аэродрому в Джанкое Зеленский признал ответственность Украины за атаку на аэродром в Джанкое Michal Burza/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Украинские военные атаковали аэродром в Джанкое на севере Крыма. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время выступления, видеозапись с которым он опубликовал в своем Telegram-канале.

Лидер Украины поблагодарил главкома ВСУ Александра Сырского и военнослужащих за удары по российскому объекту. Он назвал атаку на аэродром важной и «чрезвычайно веской» операцией для украинской стороны.

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«Спасибо, воины! Спасибо за вашу меткость», — обратился Зеленский к военным.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что ВСУ обстреляли баллистическими ракетами военный аэродром в Джанкое. По информации авторов материала, атака длилась около часа. В результате удара на объекте вспыхнул пожар.

Жители Крыма слышали ночью звуки взрывов, они прогремели примерно в 03:40. В течение часа ВСУ выпустили по объекту около семи-восьми снарядов. По данным Telegram-канала Shot, в регионе сработала система противовоздушной обороны.