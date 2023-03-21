Мир 21 марта 2023, 23:08 Зеленский не получил от Китая ответ по «мирному плану» Украины Зеленский заявил, Китай все еще не ответил на его предложение о «мирном плане» РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что китайские власти пока не ответили на его предложение присоединиться к «мирному плану». Об этом сообщило агентство Reuters.

«Подтверждения все еще нет, никакой конкретики. Мы передали Китаю нашу формулу мира и приглашаем принять участие в этой формуле. Сейчас мы ждем ответа», — заявил руководитель страны.

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Ранее Лидер КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай готов принять участие в урегулировании украинского конфликта. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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Китайский лидер также назвал условия для выхода из украинского кризиса. Си напомнил, что он активно продвигает мирные переговоры и указал на беспристрастную позицию Китая в отношении конфликта.