Мир 01 февраля 2024, 14:33 Зеленский не нашел Залужному замену Bild: Зеленский хотел уволить Залужного, но не нашел ему замену Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уводить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако не смог найти ему замену. Об этом сообщило издание Bild.

Как отметили авторы материала, кандидатами на пост главкома Вооруженными силами Украины были глава ГРУ министерства обороны Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Однако они отказались от предложения.

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«Оба возможных преемника, глава разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, вежливо отказались», — подчеркнули журналисты.

Информацию об отставке Залужного распространили в Сети. Политолог Ростислав Ищенко предположил, что в этой истории с увольнением Зеленского подставила украинская оппозиция во главе с бывшим президентом страны Петром Порошенко.

Источник телеканала CNN заявил, что Залужному уже предложили новый пост, однако он отказался. При этом, по данным собеседника канала, Зеленский все же подпишет указ об отставке главкома ВСУ в ближайшее время.