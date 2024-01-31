Мир 31 января 2024, 11:34 Оппозиция на Украине подставила Зеленского с увольнением Залужного Политолог Ищенко: оппозиция подставила Зеленского с увольнением Залужного Eric Lalmand / Belga News Agency / Global Look Press

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Украинская оппозиция во главе с бывшим президентом Петром Порошенко подставила нынешнего лидера республики Владимира Зеленского с увольнением главкома вооруженных сил страны Валерия Залужного. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил политолог Ростислав Ищенко.

По его мнению, о реальном увольнении Залужного речи не идет. Порошенко несколько лет эксплуатирует историю о конфликте между Зеленским и главнокомандующим ВСУ, чтобы убедить западных кураторов снова усадить его в президентское кресло.

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«Неслучайно депутаты именно его партии постоянно распространяют слухи об отставке или готовящемся мятеже. Может быть, однажды у него что-то получится, но когда — никто не знает», — подчеркнул он.

Политолог добавил, что придет время и Залужный перестанет быть главкомом, Зеленский — президентом, а «Украина вовсе исчезнет».

Политолог Александр Дудчак заверил, что между действующим президентом и главкомом конфликт реален и продолжает развиваться. В результате, по его мнению, кому-то придется уступить свою власть.

Как отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, офис президента Украины беспокоили политические заявления Залужного. По данным британского журнала The Economist, Зеленский предложил главкому занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Однако тот отказался.