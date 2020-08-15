Зеленский назвал возврат задержанных в Белоруссии россиян не соответствующим принципу уважения Украины

Белоруссия передала России 32 задержанных граждан, и это несправедливое решение властей. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Он уверен, что последствия могут быть трагичными.

Своим мнением украинский лидер поделился в Telegram.

«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях. Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Белоруссией, основанных на принципах уважения и взаимной помощи», — сказал Зеленский.

По его мнению, последствия данного решения Минска будут трагическими. На Украине уверены, что «вагнеровцы» все равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны.

Президент Украины надеется, что Белоруссия не получит на своей территории «еще один горящий обескровленный Донбасс».

Офис генерального прокурора Украины обращался в генпрокуратуру Белоруссии о выдаче задержанных граждан на Украину, добавил Зеленский. Однако Минск не ответил на это обращение. Украина также пыталась доказать партнерам свою правоту по дипломатическим и личным каналам.

32 россиянина, задержанных ранее в Белоруссии, вернулись на родину 14 августа. Еще один имеет также и белорусское гражданство, он остался на территории республики. Передача прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Белоруссии.

Россиян задержали в Белоруссии в ночь на 29 июля. Их обвинили в организации террористического акта, представители белорусского Совбеза возбудили в отношении них уголовное дело о терроризме.

Посол России в Белоруссии сообщил, что его соотечественники направлялись в Стамбул. Они должны были вылететь 25 июля, но опоздали на самолет. Дипломат отметил, что россияне не планировали оставаться в чужой стране надолго.