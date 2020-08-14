В Генпрокуратуре России подчеркнули, что передача 32 из 33 задержанных на территории Белоруссии россиян состоялась в строгом соответствии с законодательством России и республики, а также с соблюдением норм международного права.

Один из них остался в Белоруссии, так как имеет гражданство республики. По данным «Интерфакса», россияне вернулись наземным путем. Уголовное преследование им не грозит. Они разъедутся по домам после двухнедельного карантина.

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что после передачи задержанных России предмет диалога между Киевом и Минском пропал сам по себе.

Группа россиян из 33 человек была задержана в Белоруссии 29 июля. Их обвинили в намерении организовать массовые беспорядки в республике.