Зеленский назвал условия выдачи Медведчука в Россию

Подозреваемый в государственной измене и финансировании терроризма депутат Верховной рады Виктор Медведчук может быть выдан России в обмен на находящихся там украинцев. Как сообщил «Интерфакс. Украина», с таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский.

Он пояснил, что он готов рассмотреть возможность обмена Медведчука, если Москва подтвердит российское гражданство депутата.

«Господин Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, <…>то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины», — заявил Владимир Зеленский.

Депутат фракции Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук стал подозреваемым в государственной измене в мае этого года. По версии следователей, он передавал секретные материалы и причастен к незаконной добыче ископаемых в Крыму.

Вскоре после этого Медведчука обвинили в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны и отправили под домашний арест. Накануне суд продлил срок пресечения до 7 декабря.

Власти Украины уже предлагали Москве обменять Медведчука на осужденных в России украинцев. С таким заявлением выступал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что ему непонятно, почему Киев выставляет украинских политиков на обмен и кого он хочет взамен. Он подчеркнул, что такие предложения Кремль рассматривать всерьез не намерен.