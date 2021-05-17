Кремль не воспринял всерьез идею обмена Медведчука

В Кремле не склонны серьезно рассматривать предложение Киева об обмене лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на кого-либо из осужденных в России украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявил, что Киев может обменять Медведчука на украинцев, осужденных в России.

«Это внутриукраинская политическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос, хочет ли это сам украинский политик — на кого-то меняться? На кого они предлагают менять?» — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле вряд ли склонны как-то серьезно рассматривать такое предложение.

«Это достаточно несформулированная какая-то идея», — указал Песков.

Медведчука в прошлый четверг по решению киевского суда поместили под домашний арест. Лидера ОПЗЖ заподозрили в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Фигурантом по этому делу также проходит коллега Медведчука по фракции Тарас Козак, который сейчас проходит лечение в Белоруссии. Обоим грозит по 15 лет тюрьмы.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее связал арест Медведчука с борьбой украинского президента Владимира Зеленского за спасение падающего рейтинга.